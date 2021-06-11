Милое видео: в Киеве мужчина нежно гладил ворону, словно котика

Этот милый случай произошел в районе Здолбуновской и Харьковского шоссе. Мужчина возвращался домой с работы и решил немного отдохнуть на лавочке.
В столице на Позняках мужчина, сидя на лавочке, нежно гладил ворону, которая присела рядом и совсем не возражала. Милое видео растрогало людей в Сети.
Этот милый случай произошел в районе Здолбуновской и Харьковского шоссе. Вероятно, что мужчина возвращался домой с работы и решил немного отдохнуть на лавочке, пишет ТСН.
Возле него прыгала ворона, решившая подойти вплотную к человеку – видимо, она чувствовала, что этот мужчина – очень добрый. Ворона ему понравилась, и он решил ее погладить, словно котика.
На видео видно, как ворона отрыла клюв от удовольствия.
Как ранее писал Главред, в Голосеевском районе Киева вороны нападали на людей, пробили женщине голову.
Инцидент произошел на проспекте Науки.
Автор: Екатерина Трохимчук