Милое видео: в Киеве мужчина нежно гладил ворону, словно котика

Мужчина нежно гладил ворону / Скриншот

В столице на Позняках мужчина, сидя на лавочке, нежно гладил ворону, которая присела рядом и совсем не возражала. Милое видео растрогало людей в Сети.

Этот милый случай произошел в районе Здолбуновской и Харьковского шоссе. Вероятно, что мужчина возвращался домой с работы и решил немного отдохнуть на лавочке, пишет ТСН.

Возле него прыгала ворона, решившая подойти вплотную к человеку – видимо, она чувствовала, что этот мужчина – очень добрый. Ворона ему понравилась, и он решил ее погладить, словно котика.

На видео видно, как ворона отрыла клюв от удовольствия.

Как ранее писал Главред, в Голосеевском районе Киева вороны нападали на людей, пробили женщине голову.

Инцидент произошел на проспекте Науки.