Просто перепутал: под Киевом неадекват изрубил топором мать четырех детей

Женщина оказалась случайной жертвой / Скриншот

На Киевщине задержали мужчину, который внезапно напал на женщину в селе Погребы (близ столицы). Неадекват несколько раз ударил ее топором прямо по голове. В результате потерпевшая попала в реанимацию.

Как говорится в сюжете ТСН, трагедия случилась еще пять дней назад. Мать четырех детей - Оксана спокойно шла по обочине домой и вдруг на нее с топором напал мужчина. Он всю дорогу ехал за ней на велосипеде. Схватив неповинную, неадекват затащил ее в кусты и начал бить топором по голове.

Женщину спасли собаки, которые начали страшно лаять. Именно на их зов и вышли люди, живущие неподалеку, которые увидели окровавленную женщину и вызвали "скорую".

Однако нападающий уже успел убежать. Копы провели расследование и буквально спустя несколько дней задержали злоумышленника. Он находился в пятистах километрах от места преступления.

"Им оказался 42-летний ранее судимый мужчина, который фактически жил в Погребах, но выехал в город Балты Одесской области. Там он был и задержан оперативниками", - сказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Подозреваемый объяснил нападение совершенной случайностью и сказал, что его целью был подросток.

"Он сказал, в центре нашего села его оскорбили подростки. И он хотел отомстить. Думал, что это подросток, ребенок чей-то", - рассказала дочь потерпевшей Яна Недилько.

Между тем, состояние Оксаны крайне тяжелое. У нее невротическая симптоматика. Женщина находится в коме второй степени.

Виновнику этого горя светит 15 лет за решеткой.

Напомним, в России спортсменка убила подростка. Мария Корнеева совершала оккультный ритуал. Она вырезала на спине у мальчика пентаграмму от чего он и скончался.

Также ранее в Измаильском районе Одесской области женщина ударила знакомого камнем по голове и избавилась от тела, сбросив его в канал. Труп случайно обнаружили местные жители.