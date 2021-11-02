Под Одессой целая семья отравилась неизвестным веществом: мать погибла

Чем отравились люди - неизвестно

В Одесской области случилась трагедия. Там отравилась целая семья из трех человек. Один член семьи скончался. При этом, что стало причиной отравления - неизвестно.

Как пишет "Думская", о случившемся копам сообщили соседи. Они начали бить тревогу из-за того, что долго не видели семьи на улице.

Заглянув в окно, неравнодушные увидели страшную картину - на полу посреди комнаты лежали все три человека.

Полиция вломилась в дом и обнаружила тела 63-летней женщины, ее 68-летнего мужа и их 45-летнюю дочь.

"Мужчина пришел в себя в больнице, но выяснилось, что он ничего не помнит о случившемся. Дочь находится в коме. А мать погибла. Полиция открыла уголовное производство. По непроверенным данным, накануне в семье был гость", — отметили в издании.

Напомним, ранее в одном из домов Киевской области нашли мертвой всю семью. Скончались отец, мать и дочь. Копов вызвала родственница погибших. Женщина начала беспокоиться, что ее близкие не отвечают на телефонные звонки.