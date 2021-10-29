Целой семьи не стало в один миг: под Киевом загадочным образом скончались супруги и их дочь

Скончались отец, мать и их дочь / НПУ

В Броварах на Киевщине в пятницу, 29 октября, стало известно о жуткой трагедии. В одном из домов нашли мертвой всю семью.

Как сообщили в Нацполиции Киевской области, скончались отец, мать и дочь.

Копов вызвала родственница погибших. Женщина начала беспокоиться, что ее близкие не отвечают на телефонные звонки.

Полиция совместно со спасателями обнаружила в квартире тела троих ее жителей - 55-летнего мужчину, его 51-летнюю жену и их 26-летнюю дочь.

Все тела были без видимых признаков насилия.

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По предварительным данным, семья умерла из-за отравления угарным газом.

В связи с этим, из дома эвакуировали всех жителей. Проводится проверка соответствующими органами.

Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.

Также в ночь на пятницу, 29 октября, в одной из многоэтажек Днепра вспыхнул пожар. Жителей 16-этажного дома спасла кошка Моня. Она своим мяуканьем разбудила хозяев, и те учуяли запах дыма. Однако всем спастись не удалось. В результате пожара погибли близнецы одной из квартир, тела которых опознали соседи.