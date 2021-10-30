2 года лишения свободы или штраф: за Надежду Савченко и ее сестру взялось МВД

Экс-нардепу вручили подозрение / УНИАН

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что экс-депутату Надежда Савченко и ее сестре Вера получили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.

"Хочу подчеркнуть, что все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин", - сообщил на своей страничке в Facebook глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

Читайте также"Вы не на российском канале": Савченко поругалась со "слугой" из-за фейкового COVID-сертификатаГлава ведомства также напомнил, что желающих купить поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах "оставит отпечаток на всем вашем будущем".

"Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы судимы раньше? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни из-за такого решения", - написал Монастырский .

Задержание сестер Савченко

Экс-нардеп Надежда Савченко и её сестра Вера пытались попасть в Украину через поддельные COVID-сертификатыо вакцинации. Женщины были задержаны сотрудниками Госпогранслужбы в аэропорту "Борисполь" при проверке документов о прохождении вакцинации, которые у них, по данным полиции, имели явные признаки поддельных.

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Позже в свое оправдание Савченко заявила, что информация о здоровье находится под защитой государства, и никто не имеет права разглашать эту информацию, а при пересечении границы никто не вправе требовать от людей несуществующие документы.

"Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никакие сертификаты", - заявила экс-нардеп.

Стоит отметить, что за использование поддельных COVID-сертификатов в Украине предусмотрен штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы.