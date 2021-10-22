Сестры Савченко попались на использовании поддельных COVID-сертификатов - СМИ

Вера и Надежда Савченко использовали фейковые ковид-сертификаты / Фото УНИАН

Экс-нардеп Надежда Савченко и ее сестра Вера попались на использовании поддельных COVID-сертификатов. Они пытались использовать в аэропорту поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы вернуться в Украину.

Как передает пресс-служба киевской полиции, на днях в аэропорту Борисполь во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки.

"Установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию", - говорится в сообщении.

Как пишет издание Сегодня со ссылкой на свои источники в МВД, речь идет о сестрах Савченко.

Поддельные документы изъяты. К слову, даты рождения женщин, указанные в сертификатах, совпадают. Надежда Савченко – 11 мая 1981 года, Вера – 12 января 1983 года.

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Фото facebook.com/pol.kyivregion

Фото facebook.com/pol.kyivregion

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевской области. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.

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Как сообщал Главред, на Харьковщине правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась продажей фейковых ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Махинаторы создали более 40 тысяч поддельных справок и около 500 фейковых сертификатов. Участниками преступных действий были 10 человек, которые использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медицинских учреждений.

Подпольный бизнес приносил аферистам около 4 миллионов гривен ежемесячно.