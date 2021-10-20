Справка на миллион: на Харьковщине разоблачили махинаторов, продающих поддельные COVID-сертификаты

Дельцы зарабатывали на фейковых документах о вакцинации миллионы гривен / Reuters

На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась продажей фейковых ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Махинаторы создали более 40 тысяч поддельных справок и около 500 фейковых сертификатов.

По информации главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, участниками преступных действий были 10 человек, которые использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медицинских учреждений.

Подпольный бизнес приносил аферистам около 4 миллионов гривен ежемесячно.

Читайте такжеКопы будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду: когда стартуют рейды и что грозит за подделку"В результате "наработали" злоумышленники себе на четыре статьи Уголовного кодекса. Семеро из них, включая организатора, задержаны",– рассказал Игорь Клименко.

Напомним, ранее на Закарпатье журналисты выяснили о махинациях с сертификатами о вакцинации против коронавируса. В пунктах прививок выдают не подделки, а абсолютно законные международные сертификаты о вакцинации легализированным в Европе антиковидным препаратом "Пфайзер". Но на самом деле прививки людям не делают, а просто сливают вакцину в раковину.

Между тем, главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.