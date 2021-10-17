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Инфицированный Дельта-штаммом может заразить 11 человек - эксперт

17 октября 2021, 14:59
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Штамм коронавируса "Дельта" распространяется с очень большой скоростью.

Коронавирус в Украине
Дельта-штамм распространяется с бешеной скоростью / Фото Reuters

Человек, инфицированный штаммом "Дельта" может во время простого общения заразить коронавирусом от 9 до 11 человек. Это в пять раз больше, чем при обычном штамме, когда есть риск вероятности заражения 2 человек.

Как рассказала в интервью "Укринформу" врач-инфекционист консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы, координатор управления здравоохранения Житомирской ОГА Ольгой Сахневич, это приведет к бешеному росту количества больных COVID-19.

"Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом до 1,5-2 человек, то при штамме "Дельта" - уже 9-11 человек", - отметила инфекционист.

По словам эксперта, такая скорость его распространения связана с тем, что движущей силой передачи коронавируса являются дети и подростки.

"Ежегодно в начале эпидсезона, когда идет подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом, мы наблюдаем, что первыми болеют дети. Они заболели, принесли болезнь в семью, а потом во второй волне у нас болеют взрослые", - добавила Сахневич.

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Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, вполне вероятно, что в Украине будет до 50 тысяч госпитализированных в сутки.

"Мы прогнозируем пик пандемии на конец этого месяца, это где-то с 20 - 25 - 30 по 4 - 5 следующего месяца", - подчеркнул Данилов во время недавнего заседания СНБО.

Также ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о том, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиков. По его словам, в больницах так или иначе должны быть люди. Между тем, он неустанно призывает украинцев вакцинироваться, так как только это, по его словам, может спасти население от страшной пандемии. Другой вариант - самоизоляция и полный локдаун, которого уж сильно не хотят украинцы.

viber
Дельта коронавирус штаммы коронавируса
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