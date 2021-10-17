На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ

Вакцину сливают в рукомойник / УНИАН

В Украине стартовала обязательная вакцинация для некоторых групп населения. После этого в СМИ появилась информация о махинациях со справками о прививках.

Как говорится в сюжете ТСН, фальшивые паспорта о вакцинации против коронавирусной инфекции выдают на Закарпатье.

При этом, в махинациях часто принимают участие сами медики.

Отмечается, что в пунктах прививок выдают не подделки, а абсолютно законные международные сертификаты о вакцинации легализированным в Европе антиковидным препаратом "Пфайзер".

Читайте такжеНазвана самая популярная среди украинцев вакцина против коронавирусаОднако несмотря на то, что сертификат подлинный, сама вакцинация является условной.

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Вместо того, чтобы уколоть людям вакцину, дозы прививок местные медики сливают в умывальник. А стоимость такой услуги в пределах 2-2,5 тыс. грн.

Напомним, ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Также напомним, что человек, инфицированный штаммом "Дельта", может во время простого общения заразить коронавирусом от 9 до 11 человек. Это в пять раз больше, чем при обычном штамме, когда есть риск вероятности заражения 2 человек.