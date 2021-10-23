Савченко оправдалась за поддельный COVID-сертификат в "Борисполе": "Нигде не признано документом"

Веру и Надежду Савченко задержали в аэропорту "Борисполь" / Униан

Бывший народный депутат Надежда Савченко отрицает обвинения в подделке сертификата о вакцинации, с которым ее поймали в аэропорту "Борисполь".

Экс-нардеп заявила, что информация о здоровье находится под защитой государства, и никто не имеет права разглашать эту информацию, а при пересечении границы никто не вправе требовать от людей несуществующие документы.

"Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никакие сертификаты", - заявила Надежда Савченко в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, если документ называют поддельным, это должно быть подтверждено с помощью сравнительной экспертизы оригинала документа

Читайте такжеЭкс-нардеп Савченко призналась, чем сейчас зарабатывает на жизнь"Покажите хотя бы один оригинал документа, если это документ - что это такое, оно нигде не признано документом. Покажите оригинал. Все эти бумажки выглядят по-разному. Покажите хотя бы один оригинал, тогда сможете говорить о каких-то подделках", - отметила Савченко.

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На вопрос ведущего программы о том, делала ли она прививку от коронавируса, отвечать она отказалась.

Задержание сестер Савченко

Экс-нардеп Надежда Савченко и её сестра Вера пытались попасть в Украину через поддельные COVID-сертификатыо вакцинации. Женщины были задержаны сотрудниками Госпогранслужбы в аэропорту "Борисполь" при проверке документов о прохождении вакцинации, которые у них, по данным полиции, имели явные признаки поддельных.

Бумаги изъяты, по факту их использования открыто уголовное производство по ст. 358 ККУ. В ближайшее время полицией будет принято решение о вручении подозрения.

Какое наказание за поддельный COVID-сертификат в Украине

За использование поддельных COVID сертификатов — штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы;

Медработникам, которые вносят ложные сведения в базы данных, — штраф до 68 тыс гривен или до 2 лет лишения свободы и лишение права занимать должность;

За изготовление и продажу поддельных COVID сертификатов — штраф до 170 тыс гривен или лишение свободы до 3 лет.

Стоит отметить, что в Украине открыто почти 800 уголовных дел за поддельные COVID-сертификаты. Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Также он подчеркнул, что полиция будет привлекать к ответственности не только лиц, которые подделывают, но и тех, кто заказал и пользуется такими сертификатами.