Ножом в сердце: на Запорожье чемпиона по джиу-джитсу убили из-за украинского языка

В Кирилловке погиб Николай Белабатько / Facebook/oleg.balabatko

В Кирилловке Запорожской области погиб чемпион по джиу-джитсу Николай Балабатько. Он получил удар ножом в сердце и умер на месте происшествия.

Помощь ему пытался оказать сотрудник полиции, однако усилия оказались напрасными, рассказал в Facebook его отец Олег Балабатько.

По его словам, причиной трагедии стало нападение пьяного выходца из Луганска, которому не понравилась украинская речь парня. Он позвал Николая на улицу, а тот, будучи уверенным в собственных силах, не отказался.

Отец погибшего отметил, что хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце.

Что известно о погибшем и его семье

Николай Балобатько был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца отеля в Кирилловке Олега Балабатько.

В его профиле в Сети указано, что он также является членом Украинского национального комитета Международной торговой палаты.

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