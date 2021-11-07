Ножом в сердце: на Запорожье чемпиона по джиу-джитсу убили из-за украинского языка

Причиной трагедии стало нападение пьяного выходца из Луганска, рассказал Олег Балабатько.
В Кирилловке Запорожской области погиб чемпион по джиу-джитсу Николай Балабатько. Он получил удар ножом в сердце и умер на месте происшествия.
Помощь ему пытался оказать сотрудник полиции, однако усилия оказались напрасными, рассказал в Facebook его отец Олег Балабатько.
По его словам, причиной трагедии стало нападение пьяного выходца из Луганска, которому не понравилась украинская речь парня. Он позвал Николая на улицу, а тот, будучи уверенным в собственных силах, не отказался.
Отец погибшего отметил, что хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце.
Что известно о погибшем и его семье
Николай Балобатько был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца отеля в Кирилловке Олега Балабатько.
В его профиле в Сети указано, что он также является членом Украинского национального комитета Международной торговой палаты.
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