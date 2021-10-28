В Сумах на глазах у жены убили члена "Правого сектора"

Мужчину застрелили у собственного подъезда / Суспільне

В Сумах у подъезда собственного дома убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину. Мужчину застрелили в четверг, 27 октября, на глазах у его жены. О трагедии сообщил председатель сумской организации "Правый сектор" Сергей Супрун в Facebook.

"Убит Александр Иванина, активист Национально-освободительного движения "Правый сектор" Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены", - написал активист.

Детали трагедии Супрун рассказал изданию "Суспільне"

"Около 21 часа Саша вместе с женой Аней подъехали на машине к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов", - рассказал Супрун.

Также, по его словам, это может быть связано с антикриминальной деятельностью Иванины. В частности, говорится, что погибший с критикой освещал деятельность определенных лиц власти и бизнеса города.

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Как раз накануне он пришел на заседание городского совета и раскритиковал местных депутатов и перевозчиков маршруток. Соответствующее видео есть на странице Иванины в Facebook.

На кадрах он упрекал некоторых народных избранников и бизнес за высокие цены и низкое качество обслуживания. Также он заявил, что "на дорогах города будут останавливать транспорт, нарушающий критерии, которым должны соответствовать маршрутки, с вызовом полиции".

Инцидент уже прокомментировал журналистам спикер Национальной полиции Сумской области Владимир Крупецких. По его словам, вызов в полицию поступил в 21.10. Погибший 1992 года рождения.

Крупецких сообщил, что на месте трагедии работают специалисты и добавил, что, по предварительной информации, активист умер в результате огнестрельного ранения.

Отметим, в прошлом году Иванина баллотировался в местные депутаты от партии "Правый сектор". Однако электорат его не поддержал.

Напомним, ранее в Кривом Роге умер брат мэра города, скончавшегося этим летом, Константина Павлова - Андрей Павлов. Экспертиза установила, что он умер от отравления алкоголем. Между тем, близкие Павлова-младшего предполагают, что его отравили.