Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога

Павлов-младший отравился алкоголем / НПУ

Младший брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова – Андрей умер в результате случайного отравления алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - сказано в сообщении.

Также в полиции сообщили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Детальные обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

Между тем, депутат Криворожского горсовета Виктория Третяк сделала громкое заявление касательно смерти Андрея Павлова. Она заявила, что мужчину отравили, ибо он не страдал алкоголизмом.

Напомним, ранее 19 октября, стало известно, что полиция открыла уголовное дело, связанное со смертью Андрея Павлова, под грифом убийство.

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Что известно о смерти Андрея Павлова

Его тело нашли 18 октября. В полиции отметили, что следов насилия на нем не обнаружено. При этом, оно направлено на экспертизу. Некоторые блогеры утверждают, что смерть брата покойного мэра Кривого Рога не криминал, а следствие злоупотребления алкоголем или же коронавирусной инфекции.

Спустя некоторое время после информации о найденном теле, днепропетровские правоохранители опубликовали видео с показаниями мужчины, который первым нашел мертвым родного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея, на которых знакомый Андрея Павлова рассказал, как все произошло и подтвердил информацию о тяжелом состоянии мужчины.