"Очень устал, сердечко остановилось": в Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке

Иван Чекулаев ушел из жизни 19 сентября / Фото facebook.com/milena1231

В Запорожье умер парень, которому 3 сентября стало плохо прямо на уроке истории в гимназии №8. Тогда он пережил клиническую смерть, но его удалось спасти. Врачи констатировали остановку сердца и забрали ребенка в реанимацию.

Медики боролись за жизнь мальчика более двух недель, но тщетно. 19 сентября мать школьника Милена Чекулаева сообщила в Facebook, что ее сын ушел из жизни.

"Сегодня Ванечка стал Ангелом и ушел от нас! Он очень устал, и его сердечко остановилось", - написала женщина и поблагодарила врачей за все усилия.

Прощание состоится 22 сентября в Кафедральном соборе Святой Троицы в Запорожье на улице Культурной, 101а в 12 часов.

Почему Иван Чекулаев неожиданно попал в реанимацию – пока не известно. Как пишет запорожский портал ZaБор, ранее мать умершего рассказывала, что "до весны ребенок был здоровым". Однако в марте и июне были "два обморока до 20 – 30 секунд". Парня обследовали врачи, кардиолога посещали буквально в конце августа, но серьезных патологий не обнаружили.

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В областной госадминистрации пообещали создать рабочую группу для расследования ситуации.

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Как сообщал Главред, 26 августа в Запорожской области в детской больнице умер 12-летний Тимофей Дегальцев, которому стало плохо в детском лагере в Херсонской области. Мальчик скончался в больнице. Медики около 50 минут проводили реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.