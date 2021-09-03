В Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо на уроке

В Запорожье школьник пережил клиническую смерть / УНИАН

В гимназии №8 города Запорожье 14-летний ученик на уроке пережил клиническую смерть. Парня спасли. О происшествии сообщил директор Запорожского областного центра скорой помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом", - написал Малашенко в Facebook.

Он также пожелал пациенту выздоровления и заявил, что гордится своими коллегами.

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Ранее Главред писал о том, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому. И срочно был доставлен на лечение в медицинском учреждении в столице. Об этом в соцсети Facebook сообщила горожанка Екатерина Головачева.

Подростка транспортировали в Киев. Он вышел из комы. Медики поставили парню тяжелый диагноз — "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние с прорывом мозжечка в желудочковую систему".