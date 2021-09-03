УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо на уроке

3 сентября 2021, 22:18
Прослушать новость
Остановить

Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть.

Скорая
В Запорожье школьник пережил клиническую смерть / УНИАН

В гимназии №8 города Запорожье 14-летний ученик на уроке пережил клиническую смерть. Парня спасли. О происшествии сообщил директор Запорожского областного центра скорой помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом", - написал Малашенко в Facebook.

Он также пожелал пациенту выздоровления и заявил, что гордится своими коллегами.

Читайте также200 лучших школ Украины по результатам ВНО

Ранее Главред писал о том, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому. И срочно был доставлен на лечение в медицинском учреждении в столице. Об этом в соцсети Facebook сообщила горожанка Екатерина Головачева.

Подростка транспортировали в Киев. Он вышел из комы. Медики поставили парню тяжелый диагноз — "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние с прорывом мозжечка в желудочковую систему".

viber
новости Запорожья школьники школы клиническая смерть
Сейчас вы просматриваете новость «В Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо на уроке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные перемены, личное счастье и разочарованиеГороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные перемены, личное счастье и разочарование Гороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладкоГороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладко Певица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формамиПевица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формами Контракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и РоссииКонтракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и России Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: сюрпризы, новый бизнес или недопонимание партнераГороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: сюрпризы, новый бизнес или недопонимание партнера

Последние новости

22:50

В Киеве горит Костел святого Николая

22:47

Шевченко пожаловался, что не хотел покидать пост тренера сборной Украины

22:18

В Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо на уроке

22:09

Названы пять самых опасных овощей для организма Видео

22:01

Болезнь сердца: неприятное ощущение, которое может указывать на то, что у вас есть заболевание Видео

Реклама
21:45

В Украине ударят заморозки и похолодает до -3 Видео

21:27

Назван орех, снижающий смертность от сердечных болезней Видео

21:26

"Удар в сердце дракона": Арестович задумал переименовать украинский язык Видео

21:02

Зендая без лифчика произвела фурор в кожаном платье эксклюзивно под ее размер груди

21:01

Шок и провал: что сулит Льву гороскоп на сентябрь-2021

20:54

Осенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученые

20:36

Артрит: назван алкогольный напиток, который может защитить от болезненного состояния Видео

20:17

Столтенберг обвинил Россию во лжи перед масштабными военными учениями

20:05

Байден вам этого не скажет: почему Украина до сих пор не в НАТО мнение

19:53

Защита прав детей это задача демократического государства - прокурор Харьковщины Фильчаков

19:44

Появился список саундтреков к фильму Дюна 2021 Дени Вильнева Видео

19:31

На Львовщише грузовик на скорости влетел в магазин, есть жертвы

19:20

Взяли с поличным: в Одессе горе-вор уснул в квартире, которую собирался грабить

19:06

Рак легких: главный признак в голосе Видео

19:00

Гороскоп для Девы на сентябрь-2021: в каких сферах будет фартить, в каких ждать мелких пакостей

Реклама
18:47

Падение цен на руду несет угрозы для украинской металлургии - эксперт

18:43

Львов - это дыра: блогершу распекли за унизительное заявление об украинском городе

18:33

"Крысы в морге и врач с перегаром": во Львове родители винят врачей в смерти малыша

18:27

Бойфренд Бритни Спирс попался в известном бутике у витрины с кольцами

18:17

У первого в Украине кролика-полицейского появилась страница в Instagram: забавное видео

18:10

Мемом про Шуфутинского пытались стереть из памяти преступление Путина в Беслане мнение

18:09

В Одессе бездомная засунула голову в мусорный бак и наглухо застряла

17:57

"До локдауна далеко": власти Киева опровергли информацию о карантине с 15 сентября Видео

17:51

Кристофер Ллойд появился в роли Рика в новых сериях Рика и Морти

17:45

Украинцев ждет несколько повышений пенсии в 2022 году Видео

17:33

Путин предлагает "принять в семью" террористический Талибан

17:12

Умер на пороге у соседей: под Ивано-Франковском жестоко осудили мать, которая выбросила ребенка Видео

17:09

Обвинения в коррупции и связи с Порошенко могут закрыть Юрию Гусеву дорогу в Минобороны - СМИ

17:07

В Киеве готовятся ввести локдаун с 15 сентября – СМИ

17:04

Екатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизни

16:49

Турция ужесточает карантин: что нужно знать украинскому туристу

16:44

Строительство "Метинвест Политехники" обойдется в 30 миллионов евро

16:35

Сколько случаев заболевания штаммом "Дельта" COVID-19 в Украине - ответ Минздрава

16:19

"Формальные обстоятельства есть": Стефанчук рассказал, когда могут распустить Раду

16:18

Приметы на 4 сентября: что нельзя делать в Агафонов день и как не попасть в беду Видео

Реклама
16:17

У Тимати роман с украинской моделью: журналисты вычислили девушку в соцсетях

16:00

Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: обман, измена или удача в делах

15:56

"Метинвест" перечислил в государственную казну рекордную сумму налогов в 2021 году

15:52

В Украину идет резкое похолодание и сильный шторм Видео

15:48

Уже 5-е золото в Токио: украинец Максим Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады

15:41

"Большая стройка": на Буковине впервые за 30 лет ремонтируют дорогу к КПП на границе с Румынией

15:31

Пытки и зверское избиение копами: СМИ раскрыли новые детали гибели украинца в Польше

15:23

В Германии назвали преграду для вступления Украины в НАТО Видео

15:04

"Ему проще, хотя он этого и не понимает": Мендель оценила работу нового спикера Зеленского Видео

15:03

"На меня идет. Мне страшно": в Киеве лось возле станции метро жутко напугал мужчину Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять