Стало плохо во время выступления: в лагере под Херсоном умер еще один ребенок

Ребенка не смогли спасти / УНИАН

В Херсонской области в селе Стрелковое в детском лагере Буревестник внезапно умерла 15-летняя девочка.

Как сообщает РБК-Украина, девочке стало плохо, во время выступления на сцене.

"Она потеряла сознание, и ее на частном транспорте в сопровождении медиков отвезли в приемное отделение Генической больницы. К сожалению медики не смогли ничем помочь", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 29 августа в 21:00. Позже стало известно, что у нее были проблемы с сердцем.

"По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией", - говорится в сообщении.

Реклама

Интересно, что в справке о состоянии здоровья ребенка (форма 079) ничего не говорилось о проблемах с сердцем. При этом данная справка является обязательной для отдыха в лагере.

В справке не было указано никаких диагнозов и рекомендаций врача по ограничению физической активности.

В тот вечер она выступала на сцене вместе с другими детьми. По словам педагогов, она была активным ребенком. Принимала участие во всех мероприятиях и была капитаном отряда.

По факту смерти ребенка в лагере проводится специальное расследование.

Читайте также"Мама молила о помощи": подробности смерти ребенка, который впал в кому в лагере

Как ранее сообщал Главред, в Херсонской области на прошлой неделе в лагере стало плохо 12-летнему мальчику.

Это произошло во время физической нагрузки. Его забрали в больницу в коме.

Через несколько дней мальчик скончался в больнице.

8 августа, в Днепре в большом бассейне в аквапарке Happy Day в жилом массиве Победа утонул 9-летний мальчик.

Как оказалось, мальчик не умел плавать и несколько раз пытался прыгнуть в бассейн, но его не пускали. Когда ребенок остался один - нырнул в водоем вниз головой.