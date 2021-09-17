Родители говорят, что упал с дивана: 2-летний ребенок умер в Днепре

Медики сражались за его жизнь до последнего / скриншот

В больнице Днепра умер 2-летний ребенок. Мальчика 2019 года рождения доставили из Кривого Рога в Днепровскую областную детскую больницу 16 сентября.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозг. Родители рассказали, что мальчик упал с дивана, пишет " Днепровская панорама ".

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Ранее Главред писал, что в реанимации Детской областной больницы Полтавы умерла 10-летняя девочка . По предварительной информации следствия, ребенок учился в лицее №33 Полтавского городского совета.