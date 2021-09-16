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10-летняя школьница умерла в Полтаве: стало плохо на уроке физкультуры

16 сентября 2021, 13:11

Скорая, приехавшая на вызов, госпитализировала ребенка, но, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось.

скорая
Девочку пытались реанимировать медработник школы и учитель физкультуры / УНИАН

В среду, 15 сентября, в реанимации Детской областной больницы умерла 10-летняя девочка. По предварительной информации следствия, ребенок учился в лицее №33 Полтавского городского совета.

Девочке стало плохо на уроке физкультуры и она потеряла сознание, сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Читайте такжеРодители оставили ребенка на знакомых: годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в ХарьковеМедработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимировать школьницу и вызвали скорую помощь. Скорая, приехавшая на вызов, госпитализировала ребенка в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось.

По данному факту следователь полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.

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Ранее Главред сообщал, что на Днепропетровщине погиб 15-летний подросток, который подышал газом из баллона для заправки бытовых приборов. Смерть наступила мгновенно. Устройство, скорее всего, с газом-изобутаном, приобрела в магазине его 14-летняя девушка.

Также мы писали об ужасном случае в Полтавской области. Две маленькие девочки госпитализированы в больницу. Предполагается, что они наглотались таблеток от гипертонии.

Автор: Сергей Кущ
viber
школьники новости Полтавы
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