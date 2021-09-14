Хотели сделать "прикольное" видео: появились детали гибели 15-летнего подростка на Днепропетровщине

Мальчик умер на месте / УНИАН

На Днепропетровщине погиб 15-летний подросток, который подышал газом из баллона для заправки бытовых приборов. Смерть наступила мгновенно.

Устройство, скорее всего, с газом-изобутаном, приобрела в магазине его 14-летняя девушка. Вместе с еще одним другом они пришли на огороды на окраине города. Когда Николай после первого же вдоха упал без признаков жизни, подростки позвали на помощь, пишет "ТСН".

В полиции инцидент квалифицировали как несчастный случай, а в магазине эти газовые баллоны уже убрали из продажи.

Продавщица объяснила, что знала, что детям продавать запрещено, но девушка сказала, что уже взрослая.

Читайте также"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки"Это первый раз. Никогда не было, чтобы они принимали их. Переспросили. Они сказали: "Мы для Тик-Тока, для прикола", как она объяснила. На этом все и закончилось", — рассказала администратор магазина.

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