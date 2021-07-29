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Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности

29 июля 2021, 11:29

28 июля около 12 ночи тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица нашли в заброшенном доме. Девочку возможно еще и изнасиловали.

6-летняя Мирослава Третьяк
6-летняя Мирослава Третьяк ушла из дома с соседским парнем 28 июля / Фото Нацполиции

В Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18-00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19-10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.

На место ужасного события выехали криминалисты, судебно-медицинские эксперты и кинологи. Сейчас эксперты выясняют причины смерти ребенка.

Мирослава Третьяк
Мирослава Третьяк / Фото Нацполиции

Девочку возможно изнасиловали

Как пишут в паблике Харьков 1654 в Facebook, по предварительной информации, погибшую девочку изнасиловали.

Злоумышленника удалось найти за считанные часы. По словам матери девочки, Мирослава самовольно вышла из двора дома с 13-летним соседским парнем. Позже в полиции сообщили, что подростка подозревают в убийстве.

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Что известно о подозреваемом

Как пишет Telegram-канал Труха, подозреваемого в совершении преступления зовут Богдан Федь. Он живет с матерью по соседству с убитой Мирославой Третьяк.

Парень уже давно "прославился" живодерством и прочими неадекватными поступками. Сообщается, что подросток с особой жестокостью убил троих щенков – он бил их о землю и вешал.

t.me/truexanews

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Так как подозреваемый - несовершеннолетний, полиция готовит ходатайство в суд, чтобы провести его допрос и перевести в приемник-распределитель для детей.

Харьковская область Полиция Львова новости Украины убийство Мирослава Третьяк
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