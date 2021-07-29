На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: ребенка нашли мертвым

6-летняя Мирослава Третьяк ушла из дома 28 июля и не вернулась / Фото Нацполиции

28 июля в Старом Салтове Харьковской области пропала 6-летняя Мирослава Третьяк, ее поиски завершились трагическим известием – ребенка нашли мертвым. Эксперты выясняют причины смерти.

Правоохранители установили и причастного к смерти Мирославы. Вероятным убийцей является 13-летний местный житель, сообщили в пресс-службе полиции области.

Девочка пошла гулять 28 июля и не вернулась. Мать рассказала, что Мирослава самовольно вышла со двора дома с 13-летним соседским парнем.

На розыск Мирославы отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли около 23:50 в заброшенном здании в этом же поселке.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Так как подозреваемый - несовершеннолетний, полиция готовит ходатайство в суд, чтобы провести его допрос и перевести в приемник-распределитель для детей.

Между тем Telegram-канал Труха сообщает, что задержанный и раньше имел склонность к неадекватным поступкам. В частности, к живодерствц. Он якобы жестоко убил трех щенков.

Как сообщал Главред, в городе Никополь Днепропетровской области задушили 15-летнюю девушку. Тело Анастасии Карнаух нашли на пустыре 19 июня. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве - им оказался 15-летний подросток.