Задушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в Никополе

В убийстве девочки в Никополе подозревают 15-летнего подростка / фото dp.npu.gov.ua

Трагедия произошла в городе Никополь Днепропетровской области – там задушили 15-летнюю девушку. Тело Анастасии Карнаух нашли на пустыре в субботу, 19 июня. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве - им оказался 15-летний подросток.

"По предварительной информации, 14 июня парень задушил потерпевшую на пустыре за заброшенным зданием, после чего скрылся с места преступления. Установлено, что девушка была знакома с нападавшим", - рассказали в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сейчас полиция проводит первоочередные следственные действия. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Ранее сообщалось, в субботу, 19 июня, в городе Никополь Днепропетровской области найдена мертвой 15-летняя девочка, которую искали на протяжении пяти дней.

15 июня ее мать сообщила полиции о том, что девочка пропала. Женщина утверждала, что девочка накануне вечером ушла гулять и не вернулась.

Тело девочки-подростка нашли в промзоне на пустыре за заброшенным зданием.

Правоохранители рассказали, что тело девочки помог найти кинолог со служебной собакой.