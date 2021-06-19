Девочку искали пять дней и нашли тело: в Никополе произошла трагедия

В Никополе найдена мертвой девочка, которую долго искали / Скриншот

В субботу, 19 июня, в городе Никополь Днепропетровской области найдена мертвой 15-летняя девочка, которую искали на протяжении пяти дней.

Тело девочки-подростка нашли в промзоне на пустыре за заброшенным зданием, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине.

В ведомстве добавили, что тело девочки помог найти кинолог со служебной собакой.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

В Никополе найдена мертвой девочка – опубликованы фото с места трагедии

В Никополе нашли мертвой девочку – опубликовано видео с места трагедии

В полиции не сообщили, есть ли на теле следы насильственной смерти.

В Никополе 15-летнуюю девочку начали искать 15 июня – в тот день ее мать сообщила полиции, что она пропала. Женщина утверждала, что девочка накануне вечером ушла гулять и не вернулась.

Девочку искали все службы полиции, к поискам подключились сотрудники ГСЧС, бойцы Нацгвардии и волонтеры.

Читайте такжеОтец убил своих двух детей и утопил их тела, чтобы "насолить" бывшей супругеНапомним, в городе Покров Днепропетровской области в начале июня произошла похожая трагедия.

В Покрове пропал 8-летний мальчик из семьи ромов, мать сообщила о его пропаже спустя четыре дня после инцидента, а потом ребенка нашли мертвым в коллекторе.

Правоохранители считают, что мальчика убили. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Возможным злоумышленником оказался знакомый матери ребенка.