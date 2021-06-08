Пошел гулять, о пропаже заявили через 4 дня: в Днепропетровской области нашли тело мальчика / Нацполиция

В Днепропетровской области нашли тело 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича. Мальчик ушел из дома еще 2 июня, однако в полицию о его исчезновении сообщили только через четыре дня.

Тело ребенка обнаружили кинологи в канализационном люке недалеко от места, где он проживал. Сейчас пока неизвестно, в результате чего умер мальчик и есть ли на его теле следы насильственной смерти. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провел к канализационнму коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", - рассказали в Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Новость дополняется