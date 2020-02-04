В Киеве на Оболони найдена мертвой девушка, опубликованы фото 18+

В Киеве найдена мертвой девушка / kiev.informator.ua

В Оболонском районе Киева - на ул. Вышгородская - возле гаражей заметили девушку, которая сидела и долго не двигалась, прибывшие врачи констатировали ее смерть.

Тело девушки нашел сотрудник пункта приема вторсырья и позвонил правоохранителям, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

По данным ведомства, на теле не найдены следы насилия.

"...По прибытию медики констатировали смерть женщины, а правоохранители опросили свидетелей. Они рассказали, что ранее указанная личность регулярно приходила в пункт (приема вторсырья - Ред.) сдавать пустые бутылки", - отмечается в сообщении.

Умершей девушке на вид около 25-30 лет, пишет Информатор со ссылкой на данные копов. Издание добавило, что, судя по одежде, умершая - бездомная.

Фото, на которых на Оболони запечатлена мертвая девушка. Внимание, снимки 18+

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на ул. Марганецкая, 9а (находится у Дарницкого вагоноремонтного завода) на территории частного дома - в подсобке пристройки, нашли тело мужчины без лица.