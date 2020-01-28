"Жуткая картина": в Киеве найдено тело без лица

В Киеве нашли мертвым мужчину, на теле не было лица / Скриншот с kiev.informator.ua

В Днепровском районе Киева возле Дарницкого вагоноремонтного завода нашли тело мужчины.

Тело мужчины найдено на ул. Марганецкая, 9а на территории частного дома - в подсобке пристройки, сообщает Информатор со ссылкой на данные правоохранителей.

По его сведения, правоохранители узнали о смерти мужчины 24 января, на место происшествия прибыли копы и увидели жуткую картину - тело мужчины без лица.

"…Предположительно, тело начало разлагаться", - отмечается в материале.

Правоохранители выяснили, что умер мужчина, которому было 74 года. "…Следов насилия не нашли. Точная причина смерти и другие подробности случившегося устанавливаются", - добавили копы.

Ранее стало известно, что 10 января в Киеве на Оболони - на ул. Маршала Малиновского - сантехник в подвале жилой многоэтажки обнаружил три тела. По предварительным данным, на телах не найдены признаки насильственной смерти.