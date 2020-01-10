Три тела в подвале многоэтажки: в Киеве обнаружили жуткую находку

В подвале киевской многоэтажки нашли три трупа / kyiv.npu.gov.ua

В пятницу утром, 10 января, в Оболонском районе Киева на улице Маршала Малиновского в подвале жилой многоэтажки найдены тела трех мужчин.

Страшную находку обнаружил сантехник, который пришел в подвал дома для проведения ремонтных работ, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб, которые провели первоочередные следственные действия.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не выявлено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.

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Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве парень похвастался перед девушкой трупом бабушки.