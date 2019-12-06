"На свидании показал труп": в полиции рассказали о киевском горе-кавалере

В Киеве на свидании женщине показал труп 23 летний местный житель / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве труп в квартире женщине показал 23 летний местный житель, которые ранее был судим за незаконное завладение машиной.

Парень пообщался с женщиной на сайте знакомств, пригласил в гости, а в квартире угрожал убийством и показал тело убитой пенсионерки, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

По данным ведомства, тело лежало в шкафу. Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 6 декабря в Киеве мужчина пригласил к себе женщину, с которой общался на сайте знакомств, угрожал ей, а потом показал тело 82-летней хозяйки жилья, которое лежало в кладовке. Женщине удалось скрыться, а подозреваемого задержали правоохранители.