Жуткая находка в Днепре: в мусорном баке нашли тело девушки в чемодане

В Днепре на проспекте Героев в мусорном баке возле жилого дома обнаружено тело молодой женщины.

"Тело женщины было помещено в чемодане. На теле отсутствуют следы насильственной смерти. По предварительному осмотру, погибшей женщине от 20 до 30 лет", - сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК производства полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления.

Для установления причин смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее украинскому боксеру объявили подозрение из-за убийства сотрудника УГО.