Задушил и сбросил тело в колодец: новые детали жестокой расправы парня над 16-летней девушкой

Виктория Макаренко / kg.npu.gov.ua

В Департаменте уголовного розыска Национальной полиции рассказали новые детали в деле об убийстве в Кировоградской области 16-летней девушки Виктории Макаренко, чье тело нашли на дне колодца.

Полицейские установили подозреваемого в убийстве, говорится в сообщении правоохранителей в Telegram.

"Полицейские Кировоградщины выяснили, что именно делала и с кем общалась девушка в свой последний день жизни. Благодаря собранной информации следователи во взаимодействии с работниками уголовного розыска определили, что к совершению хладнокровного убийства может быть причастен 16-летний местный житель, который проживал неподалеку, где нашли тело девушки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным полиции, несовершеннолетняя погибла от механической асфиксии.

Добавим, что правоохранители провели масштабные обыски и изъяли доказательства, свидетельствующие о причастности подростка к жестокому убийству. Подозреваемого задержали, ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

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Убийство Виктории Макаренко на Кировоградщине

Напомним, в Кропивницком районе в результате поисковых мероприятий было обнаружено тело разыскиваемой несовершеннолетней в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.

Погибшей оказалась Виктория Макаренко 2005 года рождения, которая ушла из дома поздно вечером 14 августа. На трупе выявлены следы телесных повреждений.

Ранее, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли около 23:50.