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Тело сбросил в колодец: под Кропивницким парень жестоко расправился с 16-летней девушкой

20 августа 2021, 08:51
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Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки.

Виктория Макаренко / kg.npu.gov.ua

В Кропивницком районе в результате поисковых мероприятий было обнаружено тело разыскиваемой несовершеннолетней в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.

Погибшей оказалась Виктория Макаренко 2005 года рождения, которая ушла из дома поздно вечером 14 августа. На трупе выявлены следы телесных повреждений, сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, подчеркнули правоохранители.

Что известно о подозреваемом в убийстве Вики Макаренко

Как уточняет Оbozrevatel, правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Им оказался бывший парень погибшей.

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Одна из родственниц жертвы рассказала журналистам, что пара разошлась, поскольку парень настаивал на интимной близости. Возможно, предполагают люди, что он был и среди гостей, которых пригласила накануне подруга убитой.

Семья Виктории недавно живет в селе — переехали только зимой. Ее отец женат уже в третий раз, погибшая девушка была дочерью от первого брака.

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Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли около 23:50.

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Кировоградская область новости Кропивницкого убийство
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