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Надышался газа из баллона и умер: известны подробности трагедии с 15-летним парнем на Днепропетровщине

15 сентября 2021, 08:12
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Устройство для заправки зажигалок приобрела в магазине 14-летняя девушка погибшего. Продавцу она сказала, что ей 16 лет, а баллон нужен для съемок ролика.

Парень открыл клапан и вдохнул газ через рот / скриншот

В населенном пункте, находящемся рядом с городом Первомайск в Днепропетровской области, погиб 15-летний подросток. Он надышался газом из баллона, упал и мгновенно умер. Журналисты выяснили, что могло подтолкнуть парня по имени Николай к такому шагу и почему подросткам в принципе продали опасное вещество в магазине.

Устройство для заправки зажигалок приобрела в магазине 14-летняя девушка погибшего, передает ТСН.

"Существуют правила торговли непродовольственными товарами. Продажа химических веществ, а также взрывоопасных, огнеопасных не может осуществляться несовершеннолетним", — отметила юрист Анна Попкова.

Но продавец все же продала подросткам опасное вещество. В магазине объяснили: девочка сказала, что ей 16 лет, а баллон нужен для съемок ролика для соцсетей.

Погибший парень был из благонадежной семьи, проблем с законом не имел, учился в горном лицее на сварщика. Директор учебного заведения Людмила Казимирова отметила, что Николай был активным парнем, пытался выделиться.

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"Это хороший парень, но вел себя он довольно дерзко, возможно, пытался таким образом как-то продемонстрировать свои способности", — добавила пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

Трагедия произошла в безлюдном месте на окраине Первомайска, где часто гуляют подростки. Николай пришел туда с друзьями, достал баллон, вставил в рот и пустил газ. Что именно вдохнул подросток и почему наступила мгновенная смерть, сейчас устанавливают судмедэксперты.

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"Происходит асфиксическое удушение из-за нехватки кислорода. Но трудно сказать, потому что неизвестно, какой газ был. Возможно, пропан, бутан и большое количество соединений", — объяснил руководитель отделения реанимации областной детской больницы Сергей Егоров.

Полиция квалифицировала инцидент как несчастный случай.

Тем временем в лицее, где учился Николай, хотят прочитать лекцию-предупреждение для всех учеников. А медики и правоохранители в очередной раз призывают детей воздержаться от экспериментов с собственной жизнью.

Как сообщал Главред, в июне в Киевской области произошел трагический инцидент. 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене, чтобы сделать красивое фото для соцсетей. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте.

viber
газ Днепропетровщина полиция
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