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Хотел впечатлить подружку: под Киевом 13-летний мальчик погиб под поездом ради селфи

19 июня 2021, 12:35
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Подросток хотел сделать классный кадр, когда едет поезд, а он - на его фоне. Затея закончилась трагедией.

Под Киевом подросток лег под поезд / facebook.com/pol.kyivregion

Вечером, 18 июня, в Киевской области произошел трагический инцидент. 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене, чтобы сделать фото. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и ювенальная превенция. Открыто уголовное производство по ч.1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Издание Сегодня уточняет, что 13-летний мальчик добровольно лег под электричку Киев – Буча. Он хотел произвести впечатление на подругу.

"Установлено, что мальчик пришел на мост со своей подружкой, которой 14 лет. Они там делали селфи. После этого мальчик решил сделать классный кадр, когда едет поезд, а он - на его фоне. Он хотел произвести впечатление на девушку. Увы, все закончилось печально", – рассказал собеседник в полиции.

Внимание! Фото 18+!

В Ирпене подростка переехал поезд / facebook.com/pol.kyivregion
facebook.com/pol.kyivregion

Снимала ли подруга момент, когда мальчик лег между рельсов, сейчас устанавливают правоохранители. Назначено проведение ряда экспертиз. Полиция выясняет все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии.

В полиции призвали не рисковать жизнью ради красивых фото.

"Мы обращаемся к молодым людям: не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими", – говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, во Львове 15-летняя горожанка скончалась после попытки сделать селфи-снимок на вагоне-цистерне товарного поезда. Девушка коснулась телом линии электропередач, после чего получила ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью.

Тело девушки обнаружил машинист поезда в ночь с 13 на 14 декабря в пределах парка ж/д станции Подзамче на улице Богдана Хмельницкого во Львове.

новости Киева полиция
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