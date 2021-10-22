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В Кременчуге на детей в садике рухнуло дерево: 4-летняя девочка умерла

22 октября 2021, 10:27
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Врачи диагностировали у ребенка серьезные травмы головы. Медики боролись за спасение девочки, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Во время падения дерева во дворе детского сада гуляли 18 детей / pl.npu.gov.ua

В пятницу, 22 октября, в Кременчуге Полтавской области в реанимационном отделении умерла четырехлетняя девочка, на которую упало дерево в детском саду.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали серьезные травмы головы. Медики боролись за спасение девочки, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Полтавщины.

"К сожалению, 4-летняя девочка, которая была госпитализирована в реанимацию детской больницы, умерла", – говорится в сообщении.

Также травмы получила воспитательница и 5-летний мальчик. В общем, во время падения дерева во дворе детского сада гуляли 18 детей.

На территории детского сада в Кременчуге рухнуло дерево / Фото pl.npu.gov.ua

По факту травмирования двух малолетних детей следователь Кременчугского районного управления полиции при процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры открыл уголовное производство с предварительной квалификацией по части 2 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал Главред, украинцы поддержали петицию об обязательной установке системы видеонаблюдения в детских садах. Теперь ее должен будет рассмотреть президент Украины.

Автор инициативы - блогер Алина Ханумак. По ее словам, видеонаблюдение в дошкольных учебных заведениях нужно для того, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с детьми. Женщина уверена, что под прицелом камер воспитатели будут помнить, что на ребенка нельзя кричать или поднимать руку.

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полиция детский сад Полтавская область новости Кременчуга
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