Дети и воспитатели под прицелом камер: в детских садах может появиться важное нововведение

Камерами могут оборудовать все учреждения дошкольного образования в Украине / ua.depositphotos.com

Украинцы поддержали петицию об обязательной установке системы видеонаблюдения в детских садах. Теперь ее должен будет рассмотреть президент Украины.

Автор инициативы - блогер Алина Ханумак. По ее словам, видеонаблюдение в дошкольных учебных заведениях нужно для того, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с детьми. Женщина уверена, что под прицелом камер воспитатели будут помнить, что на ребенка нельзя кричать или поднимать руку.

К слову, видеокамеры могут помочь контролировать не только ситуацию с воспитателями, но и с детьми. Например, мать трехлетнего Кирилла Елена рассказала программе Сніданок 1+1, что в последнее время пребывание ее ребенка садике стало невыносимым. Один из воспитанников капризничает и цепляется к детям. Его родители на проблему не реагируют. Говорят, что это все клевета. Поэтому, чтобы доказать, что проблема есть, другие родители собирают подписи на установку камер видеонаблюдения.

Юрист общественной организации Родители SОS Роман Бондаренко соглашается, что камеры действительно могут помочь, потому что проблема жестокого обращения с детьми актуальна постоянно, а камеры будут сдерживать недобросовестных воспитателей и помогут получить доказательства в случае нарушения прав ребенка.

"Очень часто нарушают их права. Ставят в угол, заставляют спать, силой заставляют доедать пищу, которую дети не хотят есть. Я считаю, что это конечно поможет, потому что будет какой-то сдерживающий фактор", — отметил Бондаренко.

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К слову, сейчас камеры видеонаблюдения родители могут установить самостоятельно. Чтобы это произошло, необходимо согласие родителей, желание администрации и финансирование. В свою очередь, автор петиции настаивает на обязательном установлении систем видеонаблюдения. Таким образом, не исключено, что камерами могут оборудовать все учреждения дошкольного образования в Украине.

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