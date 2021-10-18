Пила водку прямо в школе: в Днепре учительница младших класов пришла на уроки пьяной и била детей

В Днепре учительница младших классов вела уроки пьяной / REUTERS

В Днепре разгорелся скандал в школе №29. По словам родителей, учительница вела уроки у второклассников в состоянии алкогольного опьянения. Причем употребляла спиртное прямо в учебном заведении. Еще и поднимала руку на детей.

О пьяной учительнице рассказала в Facebook мама одной из учениц второго класса Юлия Рыженькая. По ее словам, ранее неоднократно были разговоры о том, что данный преподаватель злоупотребляет алкоголем. Сначала это были просто слухи, но теперь ее дочь и другие ученики их подтвердили. Дети рассказали, что учительница пила водку в течение рабочего дня, "а к пятому уроку уже не могла разговаривать".

"Плюс к этому она ударила двух девочек по голове якобы за то, что они писали не "там, где нужно", а на третью – чуть не упала", – поделилась мама второклассницы.

Она отметила, что родители подняли этот вопрос перед администрацией школы. Им сообщили, что учительница уже уволена.

"Самое страшное, что администрация школы знала о проблемах учителя с алкоголем, так как именно по этой причине она была уволена с предыдущей школы", – сообщила Юлия Рыженькая.

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По ее словам, в школе прикрывали пагубное пристрастие учительницы, "аргументируя тем, что работать некому".

Как сообщает местное издание Наше місто, в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета подтвердили информацию об инциденте, как и то, что учительница уже уволена. Там также сообщили, что с администрацией школы "провели беседу". И отметили – у школ есть кадровая автономия, поэтому эти вопросы они решают сами.

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