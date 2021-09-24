На Херсонщине подростки систематически травили учительницу: это отразилось на ее здоровье

Под Херсоном школьники систематически издеваются над преподавателем / ua.depositphotos.com

В Херсонской области ученики одной из школ систематически издевались над преподавателем. Из-за постоянного буллинга у педагога даже ухудшилось состояние здоровья.

Инцидент произошел в поселке Архангельское Высокопольской территориальной общины. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонщины, руководитель учреждения сообщил, что трое учеников среднего класса - две девочки и мальчик - систематически оскорбляют и унижают достоинство преподавателя перед другими школьниками.

"По словам учителя, ученики на замечания реагировали вызывающе, унижали ее достоинство перед другими, выражали неуважение к взрослым, игнорировали просьбы прекратить такие действия. Это негативно влияло на здоровье и состояние педагога", - говорится в сообщении.

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Также ювенальные полицейские провели с участниками происшествия профилактические беседы.

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