В Николаеве 12-летний школьник попал в больницу с тяжелыми травмами после избиения одноклассниками

В Николаеве школьники жестоко избили одноклассника / mchildren.ru

В Николаеве в одной из школ произошло эестокое избиение учащегося. Пострадавшим оказался 12-летний школьник.

С тяжелыми травмами живота он попал в больницу, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Конфликт произошел между учащимися одного класса. Одноклассники напали и избили мальчика.

Как рассказали правоохранители, травмы 12-летний мальчик получил на школьной спортивной площадке. Там у него произошел конфликт с одноклассниками.

В полиции решают вопрос о предоставлении правовой квалификации. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

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Правоохранители опросили участников конфликта, свидетелей и очевидцев, педагогов и администрацию учебного заведения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученик 5-го класса школы в селе Малиновка Запорожской области систематически на протяжении нескольких лет подвержен унизительному отношению, оскорблениям и другому психологическому насилию со стороны учительницы английского языка.

При этом женщина является директором этой школы.