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"Закрой рот, баран, скотыняка": на Полтавщине директор школы издевалась над 5-классником

7 сентября 2021, 15:52
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Ребёнок закрывался в туалетах и не хотел посещать школу, так как боялся директора.

Буллинг
Директриса систематически издевалась с ученика / Фото: verge.zp.ua, nakanune.ru

Ученик 5-го класса школы в селе Малиновка Запорожской области систематически на протяжении нескольких лет подвержен унизительному отношению, оскорблениям и другому психологическому насилию со стороны учительницы английского языка, которая к тому же является директором этой школы.

Как сообщила у себя на странице адвокат Ирина Вишнякова, год назад к ней обратились обеспокоенные состоянием здоровья своего сына Романа родители.

Читайте такжеПод Херсоном 14-летняя школьница наглоталась таблеток из-за буллинга в школе"У Ромы появились проблемы со здоровьем, в связи с чем он посещает соответствующих специалистов и нуждается в дальнейшем курсе лечения и терапии. Родители Ромы были в состоянии полнейшего бессилия, но в то же время с огромной силой и желанием отстоять права своего сына и прекратить подобные действия!", - пишет адвокат.

Она отмечает, что была проведена комиссионная проверка изложенных фактов местным отделом образования.

От страха закрывался в туалете

"Я лично присутствовала на заседании комиссии, когда опрашивали детей. Далее будут цитаты: "баран", "тебе место в клетке", "скотыняка", "тебе не место в этой школе", "двоечник", "закрой рот", "собака"… Такие оскорбления использовала директор школы в адрес Ромы систематически. Кроме того, каждый понедельник в школе проводились линейки. То, что это пережитки прошлого ещё ничего, но на таких линейках позора публично критиковали и унижали Романа, выставляя это на обзор всей школы", - отметила она.

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По словам юриста, ребёнок даже закрывался в туалетах и не хотел по понедельникам посещать школу, так как боялся директора.

Директор "крепко сидит"

Она отмечает, что директор "крепко" сидит в своём кресле и, судя по всему, имеет хорошее протеже. Глава сельсовета после комиссии предоставил документ, в котором указано, что директор "полностью соответствует занимаемой должности", и остальные инстанции ссылаются на этот вывод – юриста водят кругами.

"Получается, что руководитель учебного учреждения, который по закону об образовании является ответственным за безопасный с этой точки зрения учебный процесс в школе, сам буллингует и это норма! Остальные инстанции сослались на исключительные полномочия Малиновского сельсовета назначать директора этой школы и что эти вопросы выходят за рамки их компетенции", - возмущается юрист.

Как бороться с буллингом

Булинг зачастую имеет самые ужасные последствия. Поэтому эксперты призывают неотлагательно обращать внимание на ребенка, в случае, если он оказался жертвой буллинга.

По словам психолога-практика Игоря Огданского, самыми ужасными последствиями буллинга для ребенка являются:

  • неврозы;
  • депрессии;
  • стрессовые состояния.

Поэтому очень часто после буллинга есть необходимость в психологической помощи и лечении. Врач советует перевести ребенка в другое учебное заведение и учить его отстаивать свои права. Кроме этого, ребенок должен знать, что при первых же проявлениях буллинга нужно сразу же обратиться к старшим.

viber
буллинг
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