"Он собака, ему не место в школе": детали издевательства директора над школьником на Запорожье

Рома Тимчура / Скриншот

Появились новые подробности скандала в Запорожской области, где директора сельской школы обвинили в травле 5-классника.

По словам родителей, директор остается на должности, потому что ее кум - председатель Малиновской территориальной громады, сообщает ТСН.

В то же время директора сельской школы суд признал виновной в буллинге но она до сих пор остается в должности.

Мать Елена Тимчура рассказала, что директор взъелась на ее ребенка еще с первого класса. По ее словам, ежегодно ситуация ухудшалась, директор перешла к ругательствам и оскорблениям.

"Скотина, почему ты разрушаешь нашу школу, не место тебе в школе ". И еще меня больше всего задело, что она обзывала моих бабушку и дедушек", — говорит сквозь слезы сам Роман.

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"Рому нужно сажать в клетку, он баран, он скотина, он собака, ему не место в этой школе", — вспоминает оскорбительные слова мама парня.

Отметим, что другие ученики тоже рассказали об унижении.

Читайте такжеПсихолог рассказал, чем ребенку грозит буллинг"Мама одного ребенка говорила, что их собирали в математическом классе и угрожали, чтобы дети не подтверждали свои показания такие, поскольку какие-то меры к ним будут также применены", — отмечает адвокат Ирина Вишнякова.

Добавим, что информацию о неадеккватном директоре подтвердили и учителя школы.

"Честно, хожу (на работу — Ред.) как на эшафот. Я могу подтвердить. Я же не случайно была в суде и я подтвердила. Человек, не обязательно учитель, просто человек, который работает с детьми, обязан поддерживать ребенка ", — добавила классная руководительница Ольга Панченко.

Тем временем родителям Романа тем временем уже несколько раз предлагали перевести его в другую школу — в 8 километрах от села.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученик 5-го класса школы в селе Малиновка Запорожской области систематически на протяжении нескольких лет подвержен унизительному отношению, оскорблениям и другому психологическому насилию со стороны учительницы английского языка, которая к тому же является директором этой школы.