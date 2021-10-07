"Мама не купила – значит, не любит": в школе под Сумами ученика затравили из-за печатных тетрадей

В школе под Сумами затравили второклассника / фото: facebook.com/Глухівська-загальноосвітня-школа-І-ІІІ-ступенів

В Глухове Сумской области школьники затравили своего одноклассника. Все из-за того, что мама второклассника отказалась покупать печатные тетради для занятий. О ситуации мама мальчика Алиса Ковалева рассказала в Facebook-сообществе "Родители SOS",

"Схема "Твоя мама тебя не любит, потому что она тебе не купила..." продолжает работать в нашей школе №3 Глухова до сих пор...", – написала женщина. Она напомнила, что в прошлом году у нее уже был конфликт с преподавательницей сына Натальей Билевщук, которая дискриминирует ребенка по имущественному признаку.

В частности, учительница на день святого Николая раздала детям подарки "от Николая", купленные родителями. Также она сыну женщины дала маленькую шоколадку, несмотря на то, что ему сладкого нельзя. Мама просила преподавательницу во время занятий подарки не раздавать. Тогда учительница получила выговор за эти и другие дисциплинарные проступки.

Теперь конфликт – из-за печатных тетрадей, которые мама мальчика отказалась покупать. По ее словам, сначала сын просто говорил, что все работают на уроках в каких-то красивых тетрадях, а он ничего не делает. Тогда женщина поговорила с директором школы Эдуардом Маринченко, отметив, что учительница дискриминирует ребенка по имущественному признаку. Кроме того, дети не вынуждены заниматься по материалам, которые купили родители. Директор вроде бы заверил, что такого больше не случится.

"Начала вырывать из тетрадей цветные листочки и раздавать детям, а моему ребенку ксерить на ксероксе и раздавать черно-белую копию. Дети смеются над сыном, говорят, что у них красивые листочки, а у сына черно-белый, значит, мама его не любит, не купила ему красивую тетрадь", – отметила женщина.

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Маму просили "не выносить сор из избы"

По словам мамы мальчика, после конфликта с подарками, ей писали, что не стоит "выносить сор из избы". Поэтому женщина более 5 раз обращалась к директору по проблеме.

"Я вот и думаю, неужели ненависть лично ко мне сильнее у этих учителей, чем педагогическая этика? Ведь из таких вот вроде бы незначительных вещей и рождается буллинг в школе", – написала женщина.

К слову, Белевщук на прошлой неделе наградили званием "Народный учитель".

Обратите внимание! На официальном сайте Новой украинской школы ранее уже отвечали, должны ли родители покупать печатные тетради. Ответ однозначен – нет.

"Министерство образования и науки, создав новые программы, не требует наличия каких-либо печатных тетрадей. Если родителям говорят их приобрести, то это исключительно инициатива учителя и/или директора школы", – говориться в материале на сайте.

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Ранее Главред уже сообщал о других неприятных инцидентах в школах Украины. Так, в Хмельницком задержали учителя, который торговал наркотиками прямо в учебном заведении, а на Львовщине ученики вынуждены ходить в школьные туалеты без дверей.