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"Мальчики подглядывают и фотографируют": на Львовщине в школах массово не хватает дверей в туалетах

20 сентября 2021, 16:08
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В городе Червоноград, говорят родители учеников, дети не могут полноценно посещать туалеты - просто потому, что в массовом порядке нет дверей на кабинках.

Туалет
На Львовщине в школах массово не хватает дверей в туалетах/ Суспильне

В городе Червоноград (Львовская область) родители местных школьников массово жалуются на то, что в туалетах в учебных заведениях отсутствуют двери. Об этом сообщает портал Суспильне.

По их словам, дети стесняются посещать такие туалеты. К тому же парни регулярно пытаются подглядывать за девушками. И более того, старшеклассники все время норовят снять на камеры смартфонов младшеклассников.

"Другие фотографируют, они выкладывают в YouTube, Facebook, кругом. Это вообще. Я считаю, что туалеты должны закрываться", — заявила Наталья Самчук, мама одной из учениц.

По словам директрисы Червоноградской школы №4 Оксана Паламар, туалеты без дверей еще недавно официально были разрешены санитарными нормами.

"У нас туалеты чистые. Дети имеют комфортные условия, ведь мы всегда придерживаемся всех гигиенических требований. Чтобы прицепить двери, нам надо полностью переделывать все кабинки", — говорит она.

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В свою очередь в городском совете Червонограда депутаты жалуются, что в бюджете не хватает денег – для того, чтобы переоборудовать все туалеты в школах.

"Капитальный ремонт спаренного туалета стоит сейчас в 300 тысяч гривен. Это все надо сбить, снять и заново установить. У меня денег нет и требовать от родителей денег не имею права. Спонсоры сейчас не очень щедры. Где-то немножко что-то пытаются сделать своими силами. Как выделят деньги, мы сможем делать", − сказал руководитель Червоноградского городского отдела образования Игорь Гомонко.

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Напомним, ранее в Деснянском районе Киева в одной из школ 50-летний извращенец напал на 8-летнюю девочку и совершил развратные действия. Происшествие случилось в школьном туалете, куда педофилу удалось пробраться.

Подозреваемого задержали в течение суток благодаря записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 50-летний киевлянин. Задержать его смогли на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался выехать из столицы.

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