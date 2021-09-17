В Киеве поймали извращенца: педофил набросился на 8-летнюю девочку прямо в школьном туалете

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В Деснянском районе Киева в одной из школ 50-летний извращенец напал на 8-летнюю девочку и совершил развратные действия.

Происшествие случилось в школьном туалете, куда педофилу удалось пробраться, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.

Отмечается, что в полицию обратилась мать девочки, которая сообщила об инциденте в школе на проспекте Лесной.

Подозреваемого задержали в течение суток благодаря записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 50-летний киевлянин. Задержать его смогли на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался выехать из столицы.

Подчеркивается, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, и только в начале сентября он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

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Уголовное производство осуществляется по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины "Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица". Фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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Напомним, ранее стали известны подробности скандала в детском лагере в Бердянске Запорожской области, где вожатого обвинили в развращении 10-летней девочки.

Извращенец рано утром проник в комнату, в которой спали четыре девочки. Решив, что дети крепко спят, парень подошел к одной из девочек и снял с нее трусики. После чего начал прикасаться к половым органам школьницы, снимая при этом процесс на смартфон.