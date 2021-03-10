В киевском вузе к 8 марта помпезно открыли женский туалет

Женский туалет / УНИАН

В Киеве в Государственном университете телекоммуникаций в канун 8 марта помпезно открыли отремонтированный женский туалет. Видеозапись мероприятия выложила в Facebook пользовательница Ирина Навольнева.

Причем проректор вуза Анатолий Сало прочитал целую речь на мероприятии. По его словам, сотрудницы вуза давно обращались с просьбой о создании комфортных условий в женских туалетах.

"Ректор Владимир Тулубко принял решение о комплексном ремонте этих объектов на всех этажах учебного корпуса, а также распорядился о выделении денег. По решению ректора выбором типа, цвета облицовочной плитки, необходимого оборудования, различных приспособлений и аксессуаров, планировкой их размещения занимались женщины – члены профкома и женщины, которые работают на этаже", – сказал Сало. Далее он вместе с представительницей вуза перерезал красную ленту перед туалетом

Затем открытие туалета отпраздновали распитием бутылки шампанского в ближайшей учебной аудитории.

"Ничто не остановит День первого отремонтированного туалета, который наступил!", - иронически перефразировала цитату Степана Бандеры ("Ничто не остановит идею, время которой пришло") Наталия Бушковская.

"Нет слов! Одно мычание, еще осталось прочитать Оду о туалете", - посмеялась Гала Пархоменко.

"Но сделали это с таким пафосом, будто Тадж-Махал построили! И что туалеты ремонтировать только к 8 марта надо?", - написал пользователь Никита Щекатурин.

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