Зеленский поздравил женщин с 8 марта и упомянул о "биологических созданиях"

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем.

"Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, изменяйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в Facebook.

Зеленский отметил, что это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью, победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены, а также победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол".

"Сегодня наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противостоят COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Являются одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты", - написал Зеленский.

"Без вас мы просто биологические создания. С вами - люди и личности", - добавил президент.

Напомним, ранее руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что в Украине выходной день на праздник 8 Марта выглядит "нелогичным".

Читайте такжеВ Украине 8 марта продают "золотые" букеты цветов дороже 20 тысяч

Кроме того, Дробович считает, что отмена выходного на праздник 8 Марта ‒ не настолько принципиальная тема. Гораздо важнее то, какими смыслами его наполнять.