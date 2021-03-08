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В Институте нацпамяти прошлись по выходному на 8 Марта

8 марта 2021, 13:37
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По мнению руководителя Института национальной памяти Антона Дробовича, множество из украинцев не воспринимают "советчину" на праздник 8 Марта.

Дробович
Антон Дробович / УНИАН

В Украине выходной день на праздник 8 Марта выглядит "нелогичным". С таким мнением выступил в эфире телеканала Украина 24 руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Позиция Института такова ‒ если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день", ‒ пояснил он

Кроме того, Дробович считает, что отмена выходного на праздник 8 Марта ‒ не настолько принципиальная тема. Гораздо важнее то, какими смыслами его наполнять.

"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека ‒ "весна, красота"? Нет, это не воспринимают многие, кстати, не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину", ‒ отметил он.

Дробович рассказал, что в Украине заканчивается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах.

"Во время общественного обсуждения все смогут принять участие и разобраться, хотят ли они нерабочий день или не хотят. Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут за выходной", ‒ сказал глава УИНП.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В 2019-м Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта.
  • Его тогдашний директор Владимир Вятрович рассказывал, что в Украине изменится концепция 8 Марта.
  • "Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков", - заключил он.

8 марта новости Украины Антон Дробович
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