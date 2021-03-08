В Институте нацпамяти прошлись по выходному на 8 Марта

Антон Дробович / УНИАН

В Украине выходной день на праздник 8 Марта выглядит "нелогичным". С таким мнением выступил в эфире телеканала Украина 24 руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Позиция Института такова ‒ если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день", ‒ пояснил он

Кроме того, Дробович считает, что отмена выходного на праздник 8 Марта ‒ не настолько принципиальная тема. Гораздо важнее то, какими смыслами его наполнять.

"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека ‒ "весна, красота"? Нет, это не воспринимают многие, кстати, не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину", ‒ отметил он.

Дробович рассказал, что в Украине заканчивается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах.

"Во время общественного обсуждения все смогут принять участие и разобраться, хотят ли они нерабочий день или не хотят. Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут за выходной", ‒ сказал глава УИНП.

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