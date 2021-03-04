Социологи выяснили, будут ли украинцы праздновать 8 марта

Будут ли украинцы праздновать 8 марта / 1zoom.ru

Праздновать Международный женский день в этом году планируют 68% украинцев. За последние девять лет постепенно уменьшается количество тех, кто празднует 8 марта.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, более значимым этот день является для жителей Юга и Востока, и тех, кто состоит в браке. На Западе его не собираются праздновать почти 40% опрошенных, среди тех, кто разведен, либо не женат таких - 35-36%.

Результаты показали, что 56% опрошенных считают, что неравенство между женщинами и мужчинами в Украине является редким явлением. В то же время 35% убеждены, что они довольно распространены.

Говоря о возможностях карьерного роста в Украине, около половины опрошенных считают, что как для мужчин, так и женщин они одинаковы. Несмотря на это, треть убеждена, что у мужчин в этой сфере есть преимущества, относительно женщин такого мнения придерживаются лишь 12%.

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Зато по оплате труда, 45% считают, что у украинских мужчин здесь больше возможностей. 43% говорят о равных возможностях обоих полов, только о женщинах - 7%. Относительно возможностей в политике, то большинство (54%) говорит о лучших возможностях для мужчин, 37% - обоих полов, только 6% - для женщин.

Опрос проведен Социологической группой"Рейтинг в течение 27-28 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

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