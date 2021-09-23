На перерывах между занятиями: педагог в Хмельницком продавал запрещенные вещества

Если его вину докажут, то ближайшие 10 лет он проведет в тюрьме / facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В Хмельницком полицейские задержали педагога, который занимался сбытом амфетамина. У преподавателя одного из лицеев города полицейские изъяли наркотические средства.

Мужчину "на горячем" поймали 22 сентября, во время сбыта очередной дозы амфетамина, сообщили в полиции.

Во время обысков у 38-летнего преподавателя изъяли деньги, полученные от преступной деятельности, мобильный телефон, устройства для употребления наркотиков, а также пакеты и свертки с амфетамином, "солями" и марихуаной.

Как оказалось, мужчина сбывал наркотики даже на перерывах между занятиями в учебном заведении, где работал. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Если его вину докажут, то ближайшие 10 лет он проведет в тюрьме.

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