"В нем бесы": В России горе-мать будучи под наркотиками пыталась зарезать двухлетнего сына

Девушка хотела убить своего ребенка / "Би порт"

Жуткий случай произошел в Екатеринбурге. Там 25-летняя девушка порезала ножом своего двухлетнего сына, утверждая, что "в него вселились бесы".

Как пишет E1.RU, местные рассказали, что девушка страдает наркотической зависимостью.

"Она, возможно, под веществами была, кричала, что в ребенка вселились бесы, сейчас ее задержала полиция, а ребенка отвезли в больницу", - отметил мужчина.

В следственном комитете утверждают, что девушка пыталась убить своего двухлетнего сына.

"Только благодаря своевременно оказанной ребёнку помощи он смог выжить", - указано в сообщении.

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Горе-матери выдвинуто подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Напомним, ранее во Львовской области 10-летний мальчик около трех утра сбежал из дома. Ребенок спасался от матери, которая вела себя неадекватно, и провел ночь в заброшенном автомобиле. Олег Гайдук живет вдвоем со своей матерью в Пустомитах. Она болеет шизофренией, состоит на учете в областной психиатрической больнице.

Также ранее в Днепропетровской области 30-летняя женщина убила своего четырехмесячного ребенка ударом об окно.