Увидела в ребенке демонов: на Львовщине мать хотела убить 10-летнего сына

Мать мальчика болеет шизофренией / Фото pixaby

Во Львовской области 10-летний мальчик около трех утра сбежал из дома. Ребенок спасался от матери, которая вела себя неадекватно, и провел ночь в заброшенном автомобиле.

Олег Гайдук живет вдвоем со своей матерью в Пустомитах. Она болеет шизофренией, состоит на учете в областной психиатрической больнице, передает Zaxid.net.

В ночь с 25 на 26 июня ей снова стало плохо. У женщины начались галлюцинации. Ей показалось, что в ее сына вселились демоны. По словам ребенка, она хотела их убить. Перепуганный мальчик просто сбежал из дома.

Читайте также"Упоротая зависла над ребенком": в Одессе "отличилась" горе-матьРебенок ночевал в заброшенном авто недалеко от собственного дома. Полицейские разыскивали Олега через несколько часов, а тем временем женщину пришлось снова госпитализировать в больницу.

Ближайшую ночь мальчик проведет в детском доме. Дальнейшую судьбу Олега будут решать соцслужбы.

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