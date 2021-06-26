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Увидела в ребенке демонов: на Львовщине мать хотела убить 10-летнего сына

26 июня 2021, 15:50
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Ребенок побегом спасся от безумия матери. Он провел ночь в заброшенном автомобиле. Его мать пришлось снова госпитализировать в больницу.

шизофрения
Мать мальчика болеет шизофренией / Фото pixaby

Во Львовской области 10-летний мальчик около трех утра сбежал из дома. Ребенок спасался от матери, которая вела себя неадекватно, и провел ночь в заброшенном автомобиле.

Олег Гайдук живет вдвоем со своей матерью в Пустомитах. Она болеет шизофренией, состоит на учете в областной психиатрической больнице, передает Zaxid.net.

В ночь с 25 на 26 июня ей снова стало плохо. У женщины начались галлюцинации. Ей показалось, что в ее сына вселились демоны. По словам ребенка, она хотела их убить. Перепуганный мальчик просто сбежал из дома.

Читайте также"Упоротая зависла над ребенком": в Одессе "отличилась" горе-матьРебенок ночевал в заброшенном авто недалеко от собственного дома. Полицейские разыскивали Олега через несколько часов, а тем временем женщину пришлось снова госпитализировать в больницу.

Ближайшую ночь мальчик проведет в детском доме. Дальнейшую судьбу Олега будут решать соцслужбы.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области 30-летняя женщина убила своего четырехмесячного ребенка ударом об окно.

Ранее трагедия произошла в Кременчуге Полтавской области – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.

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